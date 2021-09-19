«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: Влашич и Роналду — в стартовых составах

Стали известны составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» на матч 5-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл, Райс, Соучек, Форнальс, Бенрахма, Влашич, Боуэн.

Запасные: Ареола, Фредерикс, Доусон, Диоп, Масуаку, Крал, Ноубл, Лансини, Ярмоленко.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Ван-Биссака, Шоу, Магуайр, Фред, Погба, Мактоминей, Фернандеш, Гринвуд, Роналду.

Запасные: Хитон, Бейи, Дало, Лингард, Мата, Матич, ван де Бек, Марсьяль, Санчо.

Главным арбитром матча назначен Мартин Аткинсон. Ему помогут ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Дэвид Кут.