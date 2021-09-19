Месси с семьёй может переехать в замок стоимостью € 48 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продолжает поиск нового места жительства после переезда во Францию. Сейчас аргентинец с семьёй живут в элитном отеле, но уже скоро они могут переехать в замок, расположенный под Парижем, информирует RMC Sport.
Пока Месси занят своими футбольными делами, его жена, Антонелла Рокуццо, осматривает потенциальные дома для переезда. Одним из вариантов в «шорт-листе» супруги Лионеля является замок, расположенный в коммуне Ле-Везине. Стоимость данной постройки оценивается в € 48 млн. Замок, состоящий из 30 комнат, расположен в 15 минутах от тренировочной базы «Пари Сен-Жермен», а его суммарная площадь – около 2 тыс. кв. м.
Фото: Sportune.fr
Стоит отметить, что первоначально супруга Лионеля присматривалась к дому в Нейи-сюр-Сен. Это здание находится в коммуне, примыкающей к окраине Парижа и расположенной около Булонского леса. Однако владелец дома, узнав о звёздном статусе потенциальных клиентов, существенно завысил арендную плату.
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