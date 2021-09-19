«Нижний Новгород» — «Арсенал»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны составы «Нижнего Новгорода» и тульского «Арсенала» на матч 8-го тура российской Премьер-лиги.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Юлдошев, Пенчиков, Гоцук, Козлов, Бумаль, Калинский, Эннин, Балай, Сулейманов.

Запасные: Анисимов, Синицын, Пигаев, Ткачук, Берковский, Горбунов, Могилевец, Сапета, Шарипов, Галаждан, Косарев.

«Арсенал» Тула: Коченков, Марков, Эванс, Ткачёв, Чаушич, Степанов, Беляев, Костадинов, Суханов, Хлусевич, Новосельцев.

Запасные: Левашов, Шамов, Камболов, Сокол, Панченко, Бьёрнстрём, Аджоев, Давиташвили, Тудорие, Кангва, Луценко, Довбня.

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Игорь Низовцев.

«Нижний Новгород» набрал 11 очков в 7 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (5) располагается на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).