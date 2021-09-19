«Монако» сыграл вничью с «Ниццей». Головин отметился забитым мячом

Сегодня, 19 сентября, «Ницца» принимала на своём поле «Монако». Матч 6-го тура французской Лиги 1 проходил на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершился со счётом 2:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.
Счёт в матче был открыт на 39-й минуте. Забитым мячом отметился российский полузащитник «Монако» Александр Головин, ему ассистировал португальский вингер Желсон Мартинш. На 51-й минуте «Ницца» сравняла счёт усилиями Анди Делора. На 73-й минуте Хишем Будауи вывел «орлят» вперёд. Но уже на 77-й минуте «Монако» восстановил статус-кво усилиями Виссама Бен-Йеддера, который реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.
Таким образом, «Ницца», набрав 10 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» (5) располагается на 13-й строчке.
- 19 сентября 2021
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:34
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:41
-
14:39
-
14:09
-
14:02
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
12:42
-
11:56
-
11:53
-
11:18
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:33
-
10:29
-
10:19
-
10:02
-
09:40