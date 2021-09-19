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«Монако» сыграл вничью с «Ниццей». Головин отметился забитым мячом

«Монако» сыграл вничью с «Ниццей». Головин отметился забитым мячом
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Сегодня, 19 сентября, «Ницца» принимала на своём поле «Монако». Матч 6-го тура французской Лиги 1 проходил на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершился со счётом 2:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Счёт в матче был открыт на 39-й минуте. Забитым мячом отметился российский полузащитник «Монако» Александр Головин, ему ассистировал португальский вингер Желсон Мартинш. На 51-й минуте «Ницца» сравняла счёт усилиями Анди Делора. На 73-й минуте Хишем Будауи вывел «орлят» вперёд. Но уже на 77-й минуте «Монако» восстановил статус-кво усилиями Виссама Бен-Йеддера, который реализовал пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, «Ницца», набрав 10 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» (5) располагается на 13-й строчке.

Франция - Лига 1. 6-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 2
Монако
Монако
0:1 Головин – 39'   1:1 Делор – 51'   2:1 Будауи – 73'   2:2 Бен-Йеддер – 77' (пен)
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