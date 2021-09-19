Чистяков рассказал о личной дуэли с Лукаку в матче «Зенита» с «Челси»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о личной борьбе с нападающим «Челси» Ромелу Лукаку в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась победой лондонцев со счётом 1:0, единственный гол в матче забил именно Лукаку.

«Старался закрыть Лукаку. Мне самому хотелось сыграть как можно лучше и ближе именно к Ромелу. Надо было постараться его закрыть. Поэтому отдал все силы, что были. Старался располагаться именно таким образом, чтобы не давать ему разворачиваться. В итоге так всё и сложилось, что большую часть матча провёл рядом с ним. И было много единоборств.

Тактика сыграть грубее, поприжать, подтолкнуть? Ой нет! Вы же сами прекрасно знаете, каких он габаритов. И бодаться-тягаться с ним не было смысла. То есть я выбрал чуть другую тактику.

Лукаку остался недоволен своей игрой? Не скажу, что это только моя заслуга — всей команды в первую очередь. И всей обороны. Но было бы вдвойне приятно, если бы его фамилии не оказалось на табло. А из-за того, что она там всё же появилась, осталось чувство неудовлетворённости», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».