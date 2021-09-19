Мане — о своих голах: было бы здорово играть с «Кристал Пэлас» каждые выходные

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал свой 100-й гол в футболке мерсисайдцев. Для того чтобы забить 100 мячей за «Ливерпуль», Мане понадобилось 224 матча.

«Мне понравилось играть с «Кристал Пэлас». Было бы здорово играть с ними каждые выходные. В голове я всегда думаю, что такое возможно. Буду продолжать стараться забивать ещё больше.

«Думаю, люди не ошибаются, говоря, что «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на титул наравне с нами. Но мы постараемся быть лучшими на этом уровне», — приводит слова сенегальца Sky Sports.

В нынешнем чемпионате Англии Мане провёл за «Ливерпуль» пять матчей (все в основе) и забил три гола.

После пяти туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в таблице с 13 очками в активе. В шестом туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брентфордом». Встреча состоится 25 сентября.

Мане перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году. Ранее он выступал за английский «Саутгемптон», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «Метц». В составе «Ливерпуля» футболист становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

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