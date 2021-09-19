Криштиану Роналду сравнял счёт в матче «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 19 сентября, «Вест Хэм Юнайтед» встречается с «Манчестер Юнайтед». Матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм» вышел вперёд на 30-й минуте встречи. Но уже на 35-й минуте матча Криштиану Роналду восстановил равенство на табло своим голом. «Вест Хэм» выбил мяч после углового, но пошла атака вторым темпом. Фернандеш с левого фланга выполнил великолепный навес в штрафную, Роналду открылся на грани офсайда — точнее, его рука была ближе к воротам, чем любая часть тела Крессуэлла, но, как известно, это не считается, а ноги и голова были в правильном положении.

Видео гола Роналду в матче «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогают ему ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери — Дэвид Кут.

«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков в четырёх турах (три победы, одна ничья), что позволяет «красным дьяволам» находиться на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» набрал восемь очков в четырёх турах (две победы, две ничьи) и занимает восьмое место в таблице.