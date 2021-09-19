Куман: мы проиграли «Баварии» 2:8 с Месси и Гризманном. Сейчас — Бальде и Демир. Я реалист

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о продолжении тренерской карьеры в каталонском клубе

«Я не боюсь за будущее. Президент принимает решение по этому поводу.

Я реалистично смотрю на вещи. Чуть больше года назад мы проиграли «Баварии» со счётом 2:8. Тогда в составе были Месси, Суарес и Гризманн. Сейчас мы проиграли с молодыми Бальде, Демиром и Мингесой», — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, «Барселона» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов проиграла мюнхенской «Баварии» со счётом 0:3. Отметим, что Алекс Бальде вышел на замену на 74-й минуте игры, Юсуф Демир появился на поле на 59-й минуте, а Оскар Мингеса вышел на замену на 66-й минуте.

Напомним, контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года. После трёх туров Примеры «Барселона», набрав 7 очков, занимает девятое место.