Португальский нападающий Криштиану Роналду забивает в каждом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед».
Сегодня, 19 сентября, Роналду отметился забитым мячом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». На 35-й минуте португалец сравнял счёт, к перерыву на табло ничья — 1:1.
Гол Роналду в ворота «Вест Хэма»
Ранее Криштиану отметился дублем в матче 4-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Этот матч стал первым для Роналду после возвращения.
Первый гол Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
Далее португалец отметился голом за «красных дьяволов» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).
Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. 36-летний португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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