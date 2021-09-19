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Штефан Кунц возглавил сборную Турции. Немец был кандидатом на пост в сборной России

Штефан Кунц возглавил сборную Турции. Немец был кандидатом на пост в сборной России
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Федерация футбола Турции объявила о назначении Штефана Кунца главным тренером сборной.

«Турецкий футбольный союз согласовал со Штефаном Кунцем назначение на должность главного тренера национальной сборной. Церемония подписания состоится в лагере национальных команд в понедельник, 20 сентября, в 15.00», — сообщает пресс-служба организации.

Руководство федерации футбола Турции приняло решение о расставании с 69-летним местным специалистом Шенолом Гюнешем после поражения на выезде со счётом 1:6 в матче 6-го тура групповой стадии отборочных матчей на ЧМ-2022 от сборной Нидерландов.

С 2016-го Кунц возглавлял сборную Германии до 2021 года. Также он был главным тренером немецкой команды на Олимпиаде в Токио.

Летом Кунц был одним из кандидатов на пост главного тренера в сборной России. Назначение немецкого специалиста сорвалось из-за того, что главный кандидат на должность координатора сборных не имел возможности начать работу вместе с Кунцем. 23 июля российскую команду возглавил наставник «Ростова» Валерий Карпин.

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