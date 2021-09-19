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«Реал Сосьедад» — «Севилья»: стартовые составы на матч 5-го тура испанской Примеры

«Реал Сосьедад» — «Севилья»: стартовые составы на матч 5-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на матч 5-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Севилья».

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Элустондо, Горосабель, Мерино, Субименди, Сёрлот, Оярсабаль, Порту, Исак.

Запасные: Райан, Досагарат, Ромеро, Сальдуа, Гевара, Субельдия, Янузай, Наварро, Туррьентес, Лобете, Валера.

«Севилья»: Боно, Кунде, Навас, Акунья, Карлос, Дилейни, Фернандо, Ракитич, Гомес, Ламела, Эн-Несири.

Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Монтьель, Рекик, Жордан, Окампос, Родригес, Эль-Хаддади, Идрисси, Мир.

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