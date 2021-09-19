«Реал Сосьедад» — «Севилья»: стартовые составы на матч 5-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на матч 5-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Севилья».



«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Элустондо, Горосабель, Мерино, Субименди, Сёрлот, Оярсабаль, Порту, Исак.



Запасные: Райан, Досагарат, Ромеро, Сальдуа, Гевара, Субельдия, Янузай, Наварро, Туррьентес, Лобете, Валера.



«Севилья»: Боно, Кунде, Навас, Акунья, Карлос, Дилейни, Фернандо, Ракитич, Гомес, Ламела, Эн-Несири.



Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Монтьель, Рекик, Жордан, Окампос, Родригес, Эль-Хаддади, Идрисси, Мир.