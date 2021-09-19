«Сочи» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Динамо» на матч 8-го тура РПЛ.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родригао, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Касьерра.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела Оливера, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.
Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» Москва.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Юнус Кошко.
«Сочи» в 7 матчах набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (13) располагается на шестом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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