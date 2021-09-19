«Ювентус» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Ювентус» — «Милан». Встреча 4-тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Помогать ему будут ассистенты Чиро Карбоне и Мауро Вивенци. Резервный рефери — Антонио Рапуано.



«Ювентус» набрал 1 очко в 3 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (9) располагается на третьем месте. Лидером соревнований является «Интер», который провёл на одну игру больше и имеет в своём активе 10 набранных очков.