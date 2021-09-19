«Ювентус» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Поделиться
Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Ювентус» — «Милан». Встреча 4-тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Помогать ему будут ассистенты Чиро Карбоне и Мауро Вивенци. Резервный рефери — Антонио Рапуано.
«Ювентус» набрал 1 очко в 3 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (9) располагается на третьем месте. Лидером соревнований является «Интер», который провёл на одну игру больше и имеет в своём активе 10 набранных очков.
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
19:12
-
18:51
-
18:50
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:33
-
18:26
-
18:19
-
18:10
-
18:07
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:46
-
17:43
-
17:24
-
17:18
-
17:10
-
16:59
-
16:57
-
16:53
-
16:46
-
16:37
-
16:35
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:34
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:10
Партнерский контент