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«Ювентус» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

«Ювентус» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Ювентус» — «Милан». Встреча 4-тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Помогать ему будут ассистенты Чиро Карбоне и Мауро Вивенци. Резервный рефери — Антонио Рапуано.

«Ювентус» набрал 1 очко в 3 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (9) располагается на третьем месте. Лидером соревнований является «Интер», который провёл на одну игру больше и имеет в своём активе 10 набранных очков.

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