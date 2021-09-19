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«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: стартовые составы на матч 5-го тура английской Премьер-лиги

«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: стартовые составы на матч 5-го тура английской Премьер-лиги
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Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на матч 5-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Регилон, Ромеро, Эмерсон, Дайер, Алли, Хёйбьерг, Н’Домбеле, Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Кейн.

Запасные: Голлини, Дэвис, Доэрти, Родон, Санчес, Уинкс, Скипп, Хиль, Скарлетт.

«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Силва, Ковачич, Жоржиньо, Хаверц, Маунт, Лукаку.

Запасные: Беттинелли, Чилуэлл, Джеймс, Чалоба, Канте, Зиеш, Ньигес, Хадсон-Одои, Вернер.

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