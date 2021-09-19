Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» в добавленное время вырвал победу у «Нижнего Новгорода»

«Арсенал» в добавленное время вырвал победу у «Нижнего Новгорода»
Комментарии

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» переиграл «Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Нижегородцы забили первыми — на 9-й минуте отличился полузащитник Николай Калинский. Спустя восемь минут Горан Чаушич сравнял счёт, ему ассистировал Эванс Кангва. В конце первого тайма форвард туляков Евгений Марков вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Чаушич. На 85-й минуте Алексей Козлов сравнял счёт. В добавленное время Чаушич оформил дубль.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Константин Шаламберидзе (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Игорь Низовцев.

«Нижний Новгород» набрал 11 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (8) располагается на 13-й строчке. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Арсенал
Тула
1:0 Калинский – 9'   1:1 Чаушич – 17'   1:2 Марков – 45+1'   2:2 Козлов – 85'   2:3 Чаушич – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021