«Арсенал» в добавленное время вырвал победу у «Нижнего Новгорода»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» переиграл «Нижний Новгород». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Нижегородцы забили первыми — на 9-й минуте отличился полузащитник Николай Калинский. Спустя восемь минут Горан Чаушич сравнял счёт, ему ассистировал Эванс Кангва. В конце первого тайма форвард туляков Евгений Марков вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Чаушич. На 85-й минуте Алексей Козлов сравнял счёт. В добавленное время Чаушич оформил дубль.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Константин Шаламберидзе (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Игорь Низовцев.
«Нижний Новгород» набрал 11 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (8) располагается на 13-й строчке. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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