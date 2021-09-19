Давид де Хеа отразил первый пенальти за «Манчестер Юнайтед» с апреля 2016 года

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отразил пенальти в добавленное ко второму тайму время матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».



Испанец взял удар полузащитника Марка Ноубла. Это спасение стало первым для вратаря «красных дьяволов» с апреля 2016 года, сообщает Opta. До этого де Хеа не смог отбить 40 пенальти подряд, включая послематчевые серии одиннадцатиметровых.

Давид де Хеа отразил удар Марка Ноубла:

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:1. В составе «красных дьяволов» отличились Криштиану Роналду и Джесси Лингард.



После пяти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 очками в активе. В шестом туре «Манчестер Юнайтед» примет дома «Астон Виллу». Матч состоится 25 сентября.