Линекер раскритиковал выбор бьющего пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной Англий Гари Линекер раскритиковал выбор Марка Ноубла в качестве пенальтиста в матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».



«Это решение я никогда не смогу понять. Вызывать игрока, даже такого опытного и хорошо исполняющего пенальти, как Ноубл, только для того, чтобы он исполнил пенальти, не коснувшись при этом мяча, — это недоумение. То же самое произошло с Англией на Евро», — написал Линекер в «Твиттере».

Давид де Хеа отразил пенальти Ноубла:

Напомним, в добавленное ко второму тайму время арбитр встречи Мартин Аткинсон поставил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед». Удар Марка Ноубла отразил Давид де Хеа. Это спасение стало первым для вратаря «красных дьяволов» с апреля 2016 года.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 очками в активе. «Вест Хэм Юнайтед» (8) — на 8-м месте.