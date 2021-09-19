Олимпийская чемпионка Шишкина предложила Карпину проводить тренировки по 10 часов

Трёхкратная олимпийская чемпионка, синхронистка Алла Шишкина рассказала о том, что она предлагала главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину проводить тренировочные занятия по 10 часов в день, как и в синхронном плавании.

«10 месяцев в году мы находимся на сборах, трудимся и живём на базе. Тренировки длятся по 10-11 часов ежедневно. Естественно, я сказала Валерию, что и в футболе надо так же. Но это, увы, никак не получится, что вытекает из ответов Карпина. Игроки не привыкли столько работать, а если дать им такие нагрузки, то они просто травмируются и толку от них не будет никакого.



Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич мог бы тренировать парней и по шесть часов — по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно — и 90 минут официального матча казались бы им лёгкой разминкой», — написала Шишкина в своей колонке на «Спорт-экспресс».