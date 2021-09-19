Варди обогнал Джеррарда по количеству голов в английской Премьер-лиге

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил гол в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».
Англичанин нанёс результативный удар на 61-й минуте встречи с передачи Юри Тилеманса. Этот мяч стал 121-м для Варди в английской Премьер-лиге. По этому показателю он обогнал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, на счету которого теперь на один мяч меньше.
Гол Варди в ворота «Брайтон энд Хоув Альбион»:
Для того чтобы забить 121 гол, Варди понадобилось 250 матчей в рамках чемпионата Англии. Он стал 17-м лучшим бомбардиром АПЛ за всю историю.
Матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити» завершился победой хозяев со счётом 2:1.
После пяти туров «Лестер Сити» находится на 12-м месте с шестью очками в активе. В шестом туре «лисы» сыграют на выезде с «Кристал Пэлас».
- 19 сентября 2021
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