«Реал Сосьедад» и «Севилья» сыграли вничью, Оярсабаль не реализовал пенальти

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне в рамках 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Севилью». Счёт встречи — 0:0.
На 27-й минуте нападающий хозяев Микель Оярсабаль имел возможность вывести «Реал Сосьедад» вперёд с одиннадцатиметрового, однако не реализовал пенальти.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери — Серхио Усон Росель.
После пяти туров «Реал Сосьедад» располагается на 4-м месте в турнирной таблице испанской Примеры с 10 очками. «Севилья» находится на 6-м месте, у неё 8 очков.
В шестом туре «Севилья» примет дома «Валенсию», а «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Гранадой». Первый матч состоится 22 сентября, а второй — 23 сентября.
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