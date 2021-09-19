Арсен Захарян открыл счёт в матче «Сочи» — «Динамо»
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Сейчас проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги. «Сочи» на своём поле принимает московское «Динамо». Счёт в матче на 13-й минуте открыл 18-летний полузащитник бело-голубых Арсен Захарян.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Юнус Кошко.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» Москва.
«Сочи» в 7 матчах набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (13) располагается на шестом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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