Арсен Захарян открыл счёт в матче «Сочи» — «Динамо»

Сейчас проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги. «Сочи» на своём поле принимает московское «Динамо». Счёт в матче на 13-й минуте открыл 18-летний полузащитник бело-голубых Арсен Захарян.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Юнус Кошко.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» Москва.

«Сочи» в 7 матчах набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (13) располагается на шестом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).