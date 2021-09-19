Николай Писарев посетил матч лидеров ФНЛ

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев посетил матч 12-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» — «Оренбург» (2:1).

«Ничего необычного, просто тренер сборной Николай Писарев на матче лидеров ФНЛ «Торпедо» — «Оренбург». Как думаете, кого просматривает?» — говорится в сообщении пресс-службы ФНЛ в «Инстаграме».

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» переиграло «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 2:1.



На 10-й минуте первый гол забил полузащитник москвичей Мухаммад Султонов. На 81-й минуте Султонов оформил дубль. Спустя пять минут хавбек оренбургской команды Юрий Ковалёв отыграл один мяч. На 88-й минуте торпедовцы остались в меньшинстве после удаления защитника Олега Кожемякина.



«Торпедо» в 12 матчах набрало 28 очков и по-прежнему занимает первое место. «Оренбург» (25) находится на втором месте.

Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.