Сульшер прокомментировал победу в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
«Таков футбол — он состоит из взлётов и падений. Вы привыкаете работать в такой обстановке. Это не очень хорошо для сердца, но именно поэтому мы играем в футбол. Мы отвернулись во время пенальти, и Давид де Хеа сделал сейв.
Наверное, это был гандбол, это было больше на него похоже. Если тебе так прилетает мяч в руку, сложно сказать что-то другое. Давид де Хеа хорошо сработал. Если бы Ноубл забил, это было бы гениально, но, когда Давид спас, это показало, что выбор бьющего был неправильным», — цитирует Сульшера BBC.
Матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. После пяти туров «красные дьяволы» располагаются на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 13 очками в активе.
- 19 сентября 2021
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