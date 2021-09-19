«Битва на песчанке». ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» в стиле фильма «Дюна»

Завтра, 20 сентября, состоится московское дерби между «ЦСКА» и «Спартаком». Армейцы анонсировали в своём «инстаграме» встречу в стиле недавно вышедшего фильма «Дюна».
Публикация доступна в «инстаграме» ЦСКА.
Напомним, центральную встречу 8-го тура РПЛ между армейцами и красно-белыми доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Карасёвым. Помогать ему будут Алексей Лунёв и Андрей Болотенков. Резервным судьёй был назначен Павел Шадыханов. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, на AVAR назначен Дмитрий Мосякин. Инспектор дерби — Александр Гвардис.
После семи туров ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 10 очков. «Спартак» (10) занимает девятую позицию из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
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