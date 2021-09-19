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«Алания» разгромила липецкий «Металлург», забив пять мячей

«Алания» разгромила липецкий «Металлург», забив пять мячей
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В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» разгромила липецкий «Металлург». Встреча проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 5:0.

Уже на второй минуте номинальные хозяева открыли счёт — отличился полузащитник Бутта Магомедов. Второй гол «Алании» забил нападающий Батраз Гурциев. Форвард «Алании» Ислам Машуков довёл счёт до разгромного. Во втором тайме Гурциев оформил хет-трик, забив четвёртый и пятый голы «Алании».

«Алания» набрала в 12 матчах 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Металлург» (7) находится на последнем, 20-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
5 : 0
Металлург Лп
Липецк
1:0 Магомедов – 2'   2:0 Гурциев – 13'   3:0 Машуков – 17'   4:0 Гурциев – 72'   5:0 Гурциев – 81'

В параллельном матче «Факел» разгромил «Кубань» со счётом 4:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 4
Факел
Воронеж
0:1 Аппаев – 34'   0:2 Разборов – 51'   0:3 Разборов – 65'   0:4 Максимов – 88'
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