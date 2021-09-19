«Алания» разгромила липецкий «Металлург», забив пять мячей

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» разгромила липецкий «Металлург». Встреча проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 5:0.

Уже на второй минуте номинальные хозяева открыли счёт — отличился полузащитник Бутта Магомедов. Второй гол «Алании» забил нападающий Батраз Гурциев. Форвард «Алании» Ислам Машуков довёл счёт до разгромного. Во втором тайме Гурциев оформил хет-трик, забив четвёртый и пятый голы «Алании».

«Алания» набрала в 12 матчах 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Металлург» (7) находится на последнем, 20-м месте.

В параллельном матче «Факел» разгромил «Кубань» со счётом 4:0.