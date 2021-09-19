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«Боруссия» Д на своём поле обыграла «Унион». У Холанда — дубль

«Боруссия» Д на своём поле обыграла «Унион». У Холанда — дубль
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В Дортмунде завершился матч 5-го тура Бундеслиги. «Боруссия» Д на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала берлинский «Унион». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл Рафаэл Геррейру. Через 14 минут Эрлинг Холанд закрепил преимущество. На перерыв команды ушли со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале второго тайма защитник «Униона» Марвин Фридрих поразил собственные ворота, однако Макс Крузе через несколько минут реализовал одиннадцатиметровый, а Андреас Фогльзаммер за восемь минут до конца основного времени и вовсе сократил отставание до минимума. Несмотря на это, уже через две минуты Холанд оформил дубль, установив окончательный счёт встречи — 4:2.

После пяти туров дортмунская «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 12 очков. «Унион» (6) идёт восьмым.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 2
Унион
Берлин
1:0 Геррейру – 10'   2:0 Холанд – 24'   3:0 Фридрих – 52' (автогол)   3:1 Крузе – 57' (пен)   3:2 Фогльзаммер – 81'   4:2 Холанд – 83'
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