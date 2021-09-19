«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прямая трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Валенсия» — «Реал Мадрид». Встреча 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Валенсия» — «Реал Мадрид».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему будут помогать ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Рубен Руйперес Марин.



«Валенсия» набрала 10 очков в четырёх турах испанской Примеры, что позволяет команде занимать третье место в турнирной таблице чемпионата. «Реал Мадрид» после четырёх туров также имеет в своём активе 10 очков, превосходя «Валенсию» по дополнительным показателям, и занимает второе место.

Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в «Okko». Прямо сейчас оформить подписку «Okko Футбол» можно на выгодных условиях — первые 7 дней за 1 рубль. В сервисе также доступны игры Английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.