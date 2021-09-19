«Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на матч 4-тура итальянской Серии А сезона-2021/2022, который пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Рабьо, Дибала, Мората.
«Милан»: Меньян, Томори, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Кессье, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Помогать ему будут ассистенты Чиро Карбоне и Мауро Вивенци. Резервный рефери — Антонио Рапуано.
«Ювентус» набрал 1 очко в 3 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (9) располагается на третьем месте. Лидером соревнований является «Интер», который провёл на одну игру больше и имеет в своём активе 10 набранных очков.
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