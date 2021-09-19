Гарри Кейн выразил соболезнования в связи со смертью Джимми Гривза

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выразил соболезнования в связи со смертью бывшего форварда сборной Англии Джимми Гривза, который скончался сегодня, 19 сентября, в возрасте 81 года.



«Прежде всего хочу выразить наши соболезнования семье Джимми и его близким друзьям. Джимми был невероятным игроком и бомбардиром, легендой клуба и страны.



Пугает то, насколько хорошим игроком он был. Для кого-то вроде меня побить его рекорды было бы просто невероятно. Я виделся с ним в 2017 году», — цитирует Кейна BBC.



Джимми Гривз является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» (266 голов) и лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов). На его счету также 44 гола в 57 матчах за сборную Англии. Помимо «Челси» и «Тоттенхэма», Гривз выступал за «Милан», а также за «Вест Хэм Юнайтед» и ряд других британских клубов.

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