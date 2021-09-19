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«Валенсия» — «Реал Мадрид»: стартовые составы на матч 5-го тура испанской Примеры

«Валенсия» — «Реал Мадрид»: стартовые составы на матч 5-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Валенсии» и мадридского «Реала» на матч 5-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Валенсия» — «Реал Мадрид».

«Валенсия»: Мамардашвили, Фулкье, Альдерете, Паулиста, Корреа, Гильямон, Гедеш, Васс, Солер, Дуро, Гомес.

Запасные: Силлессен, Дьякаби, Лато, Х. Васкес, Куандреди, Муса, Рачич, Хасон, де Соуза, Кошта, Вальехо.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Милитао, Карвахаль, Начо, Алаба, Модрич, Каземиро, Вальверде, Азар, Бензема, Жуниор.

Запасные: Фуидиас, Лунин, Гутьеррес, Вальехо, Иско, Камавинга, Л. Васкес, Асенсио, Йович, Родриго.

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