«Валенсия» — «Реал Мадрид»: стартовые составы на матч 5-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и мадридского «Реала» на матч 5-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Валенсия» — «Реал Мадрид».



«Валенсия»: Мамардашвили, Фулкье, Альдерете, Паулиста, Корреа, Гильямон, Гедеш, Васс, Солер, Дуро, Гомес.



Запасные: Силлессен, Дьякаби, Лато, Х. Васкес, Куандреди, Муса, Рачич, Хасон, де Соуза, Кошта, Вальехо.



«Реал Мадрид»: Куртуа, Милитао, Карвахаль, Начо, Алаба, Модрич, Каземиро, Вальверде, Азар, Бензема, Жуниор.



Запасные: Фуидиас, Лунин, Гутьеррес, Вальехо, Иско, Камавинга, Л. Васкес, Асенсио, Йович, Родриго.