«Бетис» и «Эспаньол» сыграли вничью

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 5-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эспаньол». Счёт встречи — 2:2.
Счёт матча был открыт на 16-й минуте встречи. Полузащитник «Эспаньола» Алейш Видаль забил гол с передачи Рауля де Томаса.
На 41-й минуте хозяева сравняли счёт. Отличился нападающий Виллиан Жозе, ему ассистировал Серхио Каналес.
В добавленное к первому тайму время игрок «Бетиса» Набиль Фекир забил с передачи Эктора Бельерина.
Гол Фекира в ворота «Эспаньола»:
С 77-й минуты встречи «Бетис» играл в меньшинстве. Удаление заработал защитник Херман Песселья.
В добавленное ко второму тайму время защитник «Эспаньола» Леонардо Кабрера сравнял счёт в матче.
Гол Кабрера в ворота «Бетиса» в добавленное ко второму тайму время:
В шестом туре испанской Примеры «Эспаньол» примет дома «Алавес», а «Бетис» сыграет на выезде с «Осасуной». Первый матч состоится 22 сентября, а второй — 23 сентября.
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