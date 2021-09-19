Нуну Эшпириту Санту высказался после разгромного поражения в игре с «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту дал комментарий после поражения в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Синие одержали победу со счётом 3:0.
«Я разочарован. Первый тайм был очень хорошим. Игра состояла из двух разных таймов. Думаю, что в первом тайме мы очень хорошо боролись, были лучше и контролировали ситуацию.
Так продолжалось до первого гола, потом игра изменилась. Нам стало очень тяжело. «Челси» — хорошая команда. Они создали нам много проблем.
Не знаю, удивили ли мы их, но нам нужно было начать матч очень сильно, и мы это сделали. Мы хорошо прессинговали, возвращали мяч и создавали хорошие ситуации. План заключался в том, чтобы забить. У нас были шансы сделать это, но не получилось. Первый тайм был фантастическим.
Гол действительно стал разочарованием. После этого мы изо всех сил пытались вернуть контроль над игрой, но «Челси» организован, у них есть опыт, поэтому нам было очень тяжело.
С тех пор как мы начали, нам есть над чем работать. Даже при хороших результатах и удачных выступлениях мы понимаем, что нам есть над чем работать, и нам предстоит пройти долгий путь. Мы продолжаем верить. Ребята усердно работают, и мы продолжаем работать.
Первый тайм в нашем исполнении был очень хорош. Теперь мы должны поддерживать этот уровень на протяжении всей игры», — цитирует Санту BBC.
После пяти туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» находится на 7-м месте, у него 9 очков. В шестом туре «шпоры» сыграют на выезде с «Арсеналом». Встреча состоится 26 сентября.
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