Мойес высказался о выборе Ноубла в качестве пенальтиста в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал назначение Марка Ноубла пенальтистом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
«Посмотрите на статистику Ноубла по забитым пенальти. Просто сегодня ему не удалось забить», — цитирует Мойеса BBC.
Давид де Хеа отразил пенальти Марка Ноубла:
Напомним, в добавленное ко второму тайму время арбитр встречи Мартин Аткинсон поставил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед». К «точке» подошёл только вышедший на замену полузащитник Марк Ноубл. Его удар отразил Давид де Хеа. Матч завершился победой «красных дьяволов» со счётом 2:1.
После пяти туров в английской Премьер-лиге «Вест Хэм» располагается на 8-м месте с 8 очками. В шестом туре «молотобойцы» сыграют с «Лидс Юнайтед». Матч состоится 25 сентября.
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