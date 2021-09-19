Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Челси» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги. «Челси» разгромил «Тоттенхэм Хотспур». Синие одержали победу со счётом 3:0.
Счёт матча был открыт во втором тайме. На 49-й минуте защитник гостей Тьяго Силва забил гол с передачи Маркоса Алонсо. На 57-й минуте матча полузащитник синих Н’Голо Канте удвоил преимущество «Челси». Ему ассистировал Матео Ковачич.
В добавленное ко второму тайму время Антонио Рюдигер забил гол с передачи Тимо Вернера и установил окончательный счёт встречи — 3:0.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Крейг Поусон.
Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»:
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».
- 19 сентября 2021
-
23:39
-
23:37
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:20
-
23:08
-
23:02
-
22:53
-
22:33
-
22:29
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:42
-
21:39
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:13
-
20:08
-
20:03
-
20:02
-
19:52
-
19:48
-
19:45