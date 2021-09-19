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Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Челси» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Челси» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги
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В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги. «Челси» разгромил «Тоттенхэм Хотспур». Синие одержали победу со счётом 3:0.

Счёт матча был открыт во втором тайме. На 49-й минуте защитник гостей Тьяго Силва забил гол с передачи Маркоса Алонсо. На 57-й минуте матча полузащитник синих Н’Голо Канте удвоил преимущество «Челси». Ему ассистировал Матео Ковачич.

В добавленное ко второму тайму время Антонио Рюдигер забил гол с передачи Тимо Вернера и установил окончательный счёт встречи — 3:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Крейг Поусон.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»:

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси».

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