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Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит около двух месяцев из-за травмы

Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит около двух месяцев из-за травмы
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт пропустит около двух месяцев после травмы, которую он получил на тренировке в преддверии матча с «Сочи» (1:0), сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Уругваец во время тренировки пробил по воротам, после чего почувствовал боль в передней поверхности бедра.

В нынешнем сезоне РПЛ 28-летний защитник бело-голубых провел 7 матчей, пропустив лишь последнюю встречу с «Сочи».

«Динамо» после восьми игр занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Сандро Шварца 16 очков. В следующем туре московский коллектив на своём поле примет казанский «Рубин».

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