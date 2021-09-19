«ПСЖ» вырвал победу у «Лиона» после замены Месси

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.
На 54-й минуте первый гол забил Лукас Пакета. Карл Токо Экамби получил мяч на левом фланге, сместился оттуда в штрафную и выполнил передачу на Пакету, которому удался прекрасный удар в правый нижний угол ворот. На 66-й минуте Неймар сравнял счёт, реализовав пенальти.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провёл на поле 76 минут, его заменил Ашраф Хакими. В добавленное время победный гол забил Мауро Икарди с передачи Килиана Мбаппе.
«ПСЖ» набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с 8 набранными очками располагается на девятом месте. Действующим победителем чемпионата является «Лилль».
- 19 сентября 2021
-
23:39
-
23:37
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:20
-
23:08
-
23:02
-
22:53
-
22:33
-
22:29
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:42
-
21:39
-
21:33
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:19
-
20:13
-
20:08
-
20:03
-
20:02
-
19:52
-
19:48
-
19:45