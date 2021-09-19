«ПСЖ» вырвал победу у «Лиона» после замены Месси

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

На 54-й минуте первый гол забил Лукас Пакета. Карл Токо Экамби получил мяч на левом фланге, сместился оттуда в штрафную и выполнил передачу на Пакету, которому удался прекрасный удар в правый нижний угол ворот. На 66-й минуте Неймар сравнял счёт, реализовав пенальти.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провёл на поле 76 минут, его заменил Ашраф Хакими. В добавленное время победный гол забил Мауро Икарди с передачи Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с 8 набранными очками располагается на девятом месте. Действующим победителем чемпионата является «Лилль».