Варан рассказал о тренировочном процессе под руководством Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о тренировочном процессе под руководством главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.
«Я только начал своё приключение здесь, но чувствую, что тренировки очень подробные, и цель неизменно состоит в том, чтобы мы всегда были на высоте.
Сульшер всегда старается поговорить с игроками, чтобы знать, что мы чувствуем после матчей, и говорит нам, где мы можем стать лучше.
Мы хорошо общаемся, речь идёт о совместной работе, чтобы вместе мы могли добиться успеха благодаря хорошим выступлениям на поле», — цитирует Варана TV2.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги французский защитник провёл три матча и отдал одну результативную передачу.
Напомним, в августе этого года Варан перешёл из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Француз защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является.
- 19 сентября 2021
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