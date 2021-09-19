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Варан рассказал о тренировочном процессе под руководством Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Варан рассказал о тренировочном процессе под руководством Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о тренировочном процессе под руководством главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

«Я только начал своё приключение здесь, но чувствую, что тренировки очень подробные, и цель неизменно состоит в том, чтобы мы всегда были на высоте.

Сульшер всегда старается поговорить с игроками, чтобы знать, что мы чувствуем после матчей, и говорит нам, где мы можем стать лучше.

Мы хорошо общаемся, речь идёт о совместной работе, чтобы вместе мы могли добиться успеха благодаря хорошим выступлениям на поле», — цитирует Варана TV2.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги французский защитник провёл три матча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, в августе этого года Варан перешёл из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Француз защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является.

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