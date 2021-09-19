«Валенсия» — «Реал Мадрид»: хозяева вышли вперёд

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Месталья» в Валенсии идёт матч 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» — «Реал Мадрид».
Счёт матча был открыт во втором тайме. На 66-й минуте нападающий «летучих мышей» Уго Дуро вывел свою команду вперёд.
В данный момент продолжается второй тайм встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Реал Мадрид».
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогают ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Рубен Руйперес Марин.
«Валенсия» набрала 10 очков в четырёх турах испанской Примеры, что позволяет команде занимать третье место в турнирной таблице чемпионата. «Реал Мадрид» после четырёх туров также имеет в своём активе 10 очков, превосходя «Валенсию» по дополнительным показателям, и занимает второе место.
- 19 сентября 2021
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