«Валенсия» — «Реал Мадрид»: хозяева вышли вперёд

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Месталья» в Валенсии идёт матч 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» — «Реал Мадрид».



Счёт матча был открыт во втором тайме. На 66-й минуте нападающий «летучих мышей» Уго Дуро вывел свою команду вперёд.



В данный момент продолжается второй тайм встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Реал Мадрид».



Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогают ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Рубен Руйперес Марин.



«Валенсия» набрала 10 очков в четырёх турах испанской Примеры, что позволяет команде занимать третье место в турнирной таблице чемпионата. «Реал Мадрид» после четырёх туров также имеет в своём активе 10 очков, превосходя «Валенсию» по дополнительным показателям, и занимает второе место.