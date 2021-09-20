Роналду и Месси провели по 3 матча за новые команды. У Криштиану 4 гола, у Лионеля — 0

Завершилась встреча 6-го тура французской Лиги 1, в которой «ПСЖ» на своём поле обыграл Лион (2:1). Этот матч стал третьим для Лионеля Месси в составе новой команды. Пока что аргентинец не сумел забить ни одного мяча за парижан. Криштиану Роналду, перешедший в «Манчестер Юнайтед» (Англия), также успел провести три игры в этом сезоне и записал на свой счёт 4 гола.
Стоит отметить, что сегодня Лионель Месси имел несколько отличных возможностей для взятия ворот. Нападающий был очень активен на протяжении всей встречи, а на 37-й минуте нанёс сильный обводящий удар со штрафного, после которого мяч попал в крестовину.
Лионель Месси является рекордсменом по количеству выигранных «Золотых мячей» (6). Его ближайшим преследователем является как раз Криштиану Роналду (5).
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