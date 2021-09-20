Появилось фото реакции Паредеса на замену Месси

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес с недоумением отреагировал на замену нападающего Лионеля Месси на 76-й минуте матча с «Лионом» (2:1). Фото опубликовано в «твиттере» ESPN.
В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.
На 54-й минуте первый гол забил Лукас Пакета. Карл Токо Экамби получил мяч на левом фланге, сместился оттуда в штрафную и выполнил передачу на Пакету, которому удался прекрасный удар в правый нижний угол ворот. На 66-й минуте Неймар сравнял счёт, реализовав пенальти.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси провёл на поле 76 минут, его заменил Ашраф Хакими. Аргентинец не отметился результативными действиями, однако попал в крестовину ворот «Лиона» со штрафного. В добавленное время победный гол забил Мауро Икарди с передачи Килиана Мбаппе.
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