«Реал» победил «Валенсию», проигрывая до 86-й минуты

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» принимала «Реал Мадрид». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Счёт матча был открыт во втором тайме. На 66-й минуте нападающий «летучих мышей» Уго Дуро вывел свою команду вперёд.
На 86-й минуте встречи нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор сравнял счёт в матче. Ему ассистировал Карим Бензема. Через 2 минуты Бензема забил гол с передачи Винисиуса Жуниора и установил окончательный счёт матча — 2:1.
Винисиус сравнивает счёт в матче:
Бензема забивает победный мяч в ворота «Валенсии»:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр — Рубен Руйперес Марин.
В шестом туре испанской Примеры «Валенсия» сыграет на выезде с «Севильей», а мадридский «Реал» примет дома «Мальорку». Обе встречи состоятся 22 сентября.
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