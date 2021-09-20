Аспиликуэта: мы могли забить больше «Тоттенхэму»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал победу в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».



«Все получают по заслугам. Если у нашей команды и есть главная особенность, то это командная игра. У нас забили два защитника, мы не пропустили в матче с хорошей командой.

Мы все очень старались, особенно во втором тайме. Думаю, что первый тайм был ниже наших возможностей. Во втором тайме мы значительно улучшили игру и были лучше в единоборствах. В итоге, я думаю, мы могли забить больше голов.



Конечно, мы ожидали такой игры от «шпор» в первом тайме. Они очень хороши в контратаках. Мы потеряли несколько мячей, и тогда они были опасны. У нас были некоторые проблемы с этим, но мы также создавали моменты и не были достаточно плохи. Во втором тайме мы явно доминировали.



Тренер, конечно, был недоволен в перерыве. Мы тоже были недовольны. Мы не были так хороши. Иногда слишком сильно открывались. Нам нужно было это исправить, потому что без этого не могли рассчитывать на победу. В итоге мы исправились», — цитирует Аспиликуэту BBC.



Матч «Челси» — «Тоттенхэм» завершился победой синих со счётом 3:0. Голы забили Силва, Канте и Рюдигер.



После пяти туров в английской Премьер-лиге «Челси» располагается на 1-м месте в таблице с 13 очками в активе. В шестом туре английской Премьер-лиги «Челси» примет дома «Манчестер Сити». Встреча состоится 25 сентября.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»: