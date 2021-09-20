Маурисио Почеттино объяснил, почему он заменил Месси в матче с «Лионом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил, почему он принял решение убрать с поля Лионеля Месси во время матча с «Лионом» (2:1). Напомним, аргентинец был заменён на 76-й минуте, после чего отказался пожать руку наставнику парижан.
«Мы приняли решение убрать Лионеля Месси, чтобы уберечь его от травмы. Предстоят важные игры, и мы должны быть уверены в том, что он будет в порядке. Такие решения мы принимаем ради команды. Все знают, что у нас есть великие игроки, поэтому на нас всегда лежит ответственность.
Очень хорошо, что нам удалось победить сегодня. После сложной игры в Брюгге это очень важно для нас. «Лион» — очень хорошая команда, они показывают привлекательный футбол. Здорово, что мы смогли реализовать свои моменты во втором тайме», — приводит слова Почеттино Marca.
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