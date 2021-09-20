«Ювентус» впервые с 1962 года не одержал ни одной победы в первых четырёх турах Серии А

Вчера, в воскресенье, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» на своём поле принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Альянс-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:1.

Как отмечает OptaPaolo в «Твиттере», «Ювентус» не сумел одержать ни одной победы в четырёх стартовых турах чемпионата Италии только в четвёртый раз в своей истории. Последнее подобное достижение датируется сезоном-1961/1962, а до этого – в сезонах-1955/1956 и 1942/1943.

Напомним, что на старте подопечные Массимилиано Аллегри поделили очки с «Удинезе» (2:2), а затем уступили «Эмполи» (0:1) и «Наполи» (1:2).

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.