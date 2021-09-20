«Реал» в 18-й игре кряду не уступил на выезде, повторив клубный рекорд
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Вчера, в воскресенье, 19 сентября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» принимала «Реал Мадрид». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Как отмечает Gracenote в «Твиттере», благодаря этой победе «сливочные» сумели продлить беспроигрышную серию на выезде до 18 матчей, что является повторением клубного рекорда, который ранее они повторяли уже дважды — в период с марта 1996 года по февраль 1997 года, а также с января по декабрь 2016 года.
Видео победного мяча Карима Бензема в ворота «Валенсии» доступно на «Чемпионате».
В шестом туре испанской Примеры «Валенсия» сыграет на выезде с «Севильей», а мадридский «Реал» примет дома «Мальорку». Обе встречи состоятся 22 сентября.
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