«Реал» в 18-й игре кряду не уступил на выезде, повторив клубный рекорд

Вчера, в воскресенье, 19 сентября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» принимала «Реал Мадрид». Гости одержали победу со счётом 2:1.

Как отмечает Gracenote в «Твиттере», благодаря этой победе «сливочные» сумели продлить беспроигрышную серию на выезде до 18 матчей, что является повторением клубного рекорда, который ранее они повторяли уже дважды — в период с марта 1996 года по февраль 1997 года, а также с января по декабрь 2016 года.

Видео победного мяча Карима Бензема в ворота «Валенсии» доступно на «Чемпионате».

В шестом туре испанской Примеры «Валенсия» сыграет на выезде с «Севильей», а мадридский «Реал» примет дома «Мальорку». Обе встречи состоятся 22 сентября.