«Принимать решения – задача тренера». Почеттино высказался о реакции Месси на замену

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал скандальный эпизод матча 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1), когда звёздный форвард парижан Лионель Месси отказался пожать ему руку после замены.
«Недовольство Месси из-за замены? Я думаю, все знают, что в составе «ПСЖ» много отличных игроков, у нас есть заявка из 35 человек. Мы должны сделать выбор в составе команды в день матча, а затем во время самой игры, при этом, держа в уме то, что лучше для команды и каждого игрока.
Иногда решения бывают положительными, иногда нет, но это то, что должен делать тренер — принимать решения. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Я уже поговорил с Лионелем, и он сказал, что с ним всё в порядке, никаких проблем», — цитирует Почеттино Get French Football News.
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