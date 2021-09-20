Аллегри – о ничьей с «Миланом»: я ошибся с заменами, в конце матча мы рисковали проиграть

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги домашней встречи 4-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1).

«Несмотря на хороший первый тайм, когда мы создавали моменты и дали «Милану» лишь одну возможность, в конце матча, «Ювентус» рисковал даже проиграть, в той игре, которая была полностью под нашим контролем.

К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Вы только посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, который у вас под контролем. Нам нужно двигаться дальше.

Признаюсь, я ошибся с заменами, да, это моя ошибка. Я должен был задействовать больше защитников и сыграть на удержание, поэтому я беру на себя ответственность за это.

Эта игра ничего не меняет в моем представлении о «Ювентусе». Что нам нужно быстро понять, так это то, что есть игры, в которых нужно проявлять жёсткость, нужно быть решительным, добиваться результата и сохранять концентрацию. Это часть общего процесса роста некоторых игроков.», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Милан» (10) располагается на второй строчке, уступая лидирующему «Интеру» по разнице забитых и пропущенных мячей.