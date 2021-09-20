«Этот пенальти – это абсурд». Президент «Лиона» — о спорном эпизоде в матче с «ПСЖ»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс высказался о назначенном 11-метровом ударе на 66-й минуте за фол на бразильце Неймаре в гостевом матче 6-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен» (1:2).

«Мы очень гордимся футболистами «Лиона» за их игру в матче с «ПСЖ». Нам удалось стать неудобным соперником для них.

Пенальти в наши ворота? Это абсурд. VAR должен был вмешаться. Это ненормальное решение», — цитирует Оляса Get French Football News, ссылаясь на клубное телевидение.

«ПСЖ» набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Лион» с 8 набранными очками располагается на девятом месте. Действующим победителем чемпионата является «Лилль».