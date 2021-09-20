Моуринью отреагировал на первое поражение «Ромы» в чемпионате Италии

58-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому», подвёл итоги выездной игры 4-го тура с «Вероной» (2:3).

«Я знал, что у «Вероны» есть много положительных качеств и что с ними сложно играть, особенно что после смены тренера обычно возникает психологическая реакция, которую мы наблюдали сегодня. Стиль игры Тюдора очень похож на тот, в котором «Верона» играла в прошлом сезоне под руководством Ивана Юрича, поэтому игрокам было несложно адаптироваться к нему.

Мы приложили определённые усилия, я не могу жаловаться на это, но мы проиграли слишком много индивидуальных поединков. «Верона» была более сконцентрированной. Теперь мне нужно несколько часов перед воспроизведением видео, чтобы понять, что только что произошло.

Мы неправильно интерпретировали ситуации. Никола Дзаньоло должен был опускаться глубже и помогать в защите Рику Карсдорпу, а не продвигаться вперёд. Мы также слишком сильно увлекались забросами вперёд.

После гола «Вероны» было очевидно, что на этом они не остановятся, потому что это была открытая игра. Для нас это тоже не было сюрпризом. Мы должны лучше справляться с трудными моментами, потому что мы не всегда можем контролировать ситуацию», — цитирует Моуринью Fooball Italia.

«Верона» в четырёх матчах набрала 3 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (9) — четвёртая.