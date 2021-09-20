Ребич – первый игрок «Милана», поразивший ворота «Ювентуса» в трёх матчах кряду
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27-летний хорватский форвард «Милана» Анте Ребич отметился статистическим достижением, поразив ворота туринского «Ювентуса» (1:1) в выездном матче 4-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает OptaPaolo в «Твиттере».
Как отмечает источник, Ребич – первый футболист «Милана», которому удалось поразить ворота «Ювентуса» в трёх играх кряду в чемпионате Италии в эпоху введения 3-очковой системы (с сезона-1994/1995).
В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в пяти матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 32 млн, а контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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